日本テレビは10日、2022年にすい臓がんで闘病していることを公表していた同局の菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが今月8日午後1時6分に死去したと発表した。53歳だった。この日放送された「news zero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・30）の番組内で菅谷アナを追悼した。番組ではスポーツ実況からバラエティーまで幅広く活躍し、がん闘病経験の発信を続ける姿を、過去の映像とともに振り返ると、月曜キャスターを務める