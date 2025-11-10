10日午後3時10分ごろ、仙台市のマンションで、1階の吹き抜け部分に小学生とみられる10代男児が倒れているのを管理人が見つけて119番した。男児は頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。男児が住む10階付近の部屋の窓格子が外れており、若林署は誤って転落したとみて詳しい状況を調べている。署によると、マンションは15階建て。男児が何らかの理由で窓の外から部屋に入ろうとした可能性もあるとみている。