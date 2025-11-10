サッカー元日本代表ＭＦの福西崇史氏が１０日、自身のインスタグラムを更新。「トルシエやダバディも元気でした〜勇人、細貝も一緒で話しこんじゃった笑ポールスチュアート青山店５周年イベントでした」と記し、イベント参加を報告した。メンバーは元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏と通訳を務めたフローラン・ダバディ氏。さらに元日本代表の佐藤勇人氏と細貝萌氏と福西氏の５人。トルシエ氏との２ショットや、元代