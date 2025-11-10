天平文化の色鮮やかな至宝を展示する「第７７回正倉院展」（主催・奈良国立博物館、特別協力・読売新聞社）が１０日、奈良市の奈良国立博物館で１７日間の全日程を終えた。今年は、大阪・関西万博開催年でもあり、豊かな国際性を示す宝物や、多彩なジャンルの宝物が一堂に会した。ガラス製のさかずき「瑠璃坏（るりのつき）」や双六盤「木画紫檀双六局（もくがしたんのすごろくきょく）」、絃楽器「桑木阮咸（くわのきのげんか