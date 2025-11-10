Mila Owenの人気パンツコレクション「MILA PANTS starring Hiroe Igeta」が、2025年11月11日(火)正午よりオフィシャルオンラインストア、マッシュストア、USAGI ONLINEで公開♡長年愛される名品パンツや旬の人気アイテムを、俳優・モデルの井桁弘恵さんが着こなし、美脚ラインとイージーな履き心地を体現。シーンを問わず活躍する旬のベーシックアイテムが揃う♪ 裾段差デニム＆シガレットで脚長美