福岡県警小郡署は10日、小郡市二タ付近で同日午後4時ごろ、小学生の児童が見知らぬ男から一眼レフ様のカメラを向けられ、「どの辺に住んでるの」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20〜40歳くらいのやせ形。緑色半袖上衣、黒色ハーフパンツを着用。黒色っぽい軽ワゴン車に乗っていたという。