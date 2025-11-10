【ニューヨーク共同】週明け10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比61銭円安ドル高の1ドル＝154円01〜11銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1564〜74ドル、178円19〜29銭。米政府機関の一部閉鎖が解除されるとの期待感が広がり、投資家のリスク回避姿勢が後退。ドル買い円売りが優勢となった。