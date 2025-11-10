ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が９日、放送され、ラストで、大きな凧を背負った旅がらすが登場した。スケール感のある音楽に合わせ、最初は大きな凧しか映っていなかった男。くるんと１周回っても顔は見えず、再び振り向くと…という登場の仕方。弥次さん喜多さんの珍道中「東海道中膝栗毛」生みの親、重田貞一（のちの十返舎一九）で、ミュージカル界のプリンス、井上芳雄が演じている。一瞬映った顔は、