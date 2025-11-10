今年8月、東京・八王子市で自動運転の実証実験中だったバスが衝突した事故について、東京都は22秒前の古い位置情報を誤って読み込んだシステム上の不備が原因と発表しました。この事故は、今年8月、東京・八王子市で、乗客をのせて自動運転の実証実験を行っていたバスが歩道にのりあげ、街路樹にぶつかったもので、都によりますと、乗客3人が軽傷を負ったものの、現在は回復しているということです。東京都は10日、事故原因の調査