2025年10月31日、中国のポータルサイト・捜狐に、中国制作アニメ「『ある日、お姫さまになってしまった件について』はいかにして世界を魅了したか」と題した記事が掲載された。「ある日、お姫さまになってしまった件について」は、Plutus氏（原作）、Spoon氏（作画）による韓国の漫画が原作。魔法の国・オベリア帝国に生まれた皇女アタナシアは、自分の未来を夢で見ることができる不思議な力を持っていたが、ある日18歳の誕生日に