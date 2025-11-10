宮城県警によると10日午後、仙台市若林区のマンションで、1階吹き抜け部分に小学生とみられる男児が倒れているのを管理人が見つけ119番した。男児は搬送先の病院で死亡。10階付近の窓格子が外れており、転落したとみて調べている。