早稲田大の中林美恵子教授と同志社大の三牧聖子教授が１０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、４日に行われた米ニューヨーク市長選について議論した。急進左派のゾーラン・マムダニ氏が当選した背景について、中林氏は「我慢できないほどの生活苦」があるとし、そういった層に響く政策を訴えたマムダニ氏を「トランプ大統領と立場は反対だが、手法は非常に似ている」と指摘した。三牧氏は「中間層の崩壊がマムダニ氏の