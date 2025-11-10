有限会社ビィドールは、2025年11月15日(土)に大阪のマイドームおおさかで開催される「第2回 美コラ」に出展します。会場では、自社ブランド「giggu.(ジッグ)」の最新ホームケア美顔器「g-pro」の体験会が実施されます。 giggu. ホームケア美顔器「g-pro」 イベント名：第2回 美コラ開催日時：2025年11月15日(土) 10:00〜17:00会場：マイドームおおさか(3F・Eホール)入場料：無料有限会社ビィドールが、美容・健康