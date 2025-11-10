リスクモンスター株式会社は、グループウェアサービス「J-MOTTOグループウェア」において、SaaS・IT資産一元管理ツール「ワスレナイ」との連携を開始しました。2025年11月7日より、両サービスの連携が可能となり、複数クラウドサービスのアカウント情報の一元管理が実現します。 J-MOTTOグループウェア「ワスレナイ」連携 連携開始日：2025年11月7日対象：J-MOTTOグループウェアを利用中の全会員（無料）「J-MOTTO