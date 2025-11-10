COP30の開催地、ブラジル北部ベレン＝7日（COP30報道担当提供・ゲッティ＝共同）【ベレン共同】地球温暖化対策を話し合う国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）は10日、ブラジル北部ベレンで事務方や閣僚級による実質的な協議を始めた。21日までで、成果文書をまとめる方向。温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」採択から10年の節目となるが、産業革命前からの気温上昇を1.5度に抑える協定の目標達成は困難な状況だ。