警視庁や東京消防庁によりますと、10日午後8時前、東京・江東区の隅田川で「2隻のボートがぶつかった」と110番通報がありました。現場は永代橋付近の隅田川の江東区側で、1隻は20人乗りの手こぎボート、もう1隻は小型のプレジャーボートだということです。1人がケガをしているということで、警視庁などが詳しい状況を調べています。