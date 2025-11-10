大阪府吹田市にある集合住宅で、介護状態だった80歳の母親に暴行を加え殺害したとして、53歳の長男が殺人容疑で逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、大阪府吹田市に住む無職の時任新一容疑者（53）です。警察によりますと、時任容疑者は11月6日ごろ、吹田市内の集合住宅の一室で、同居する母親の克美さん（80）に対し、何からかの暴行を加え殺害した疑いが持たれています。克美さんは要介護1の認定を受け、ほぼ寝