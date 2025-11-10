ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関」は１０日、予選２日目が行われた。小原聡将（３１＝東京）は２日目前半３Ｒは４コース発進。スリットで仕掛けるも、加藤啓太に抵抗され、１Ｍ外へ流れて最後方に後退。それでも道中必死の粘りで４着とした。後半１２Ｒは５コースから３着。６１号機は「タイムが良かったし、レースに行った感じはすごく良かった。レース足がいい。チルト０・５度でもピット離れも