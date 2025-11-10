西武は10日、ドラフト4位の堀越啓太投手（22＝東北福祉大）と仙台市内のホテルで入団交渉を行い、契約金4000万円、年俸900万円（金額はいずれも推定）で仮契約を結んだ。出身は埼玉県飯能市。花咲徳栄から東北福祉大に進んだ。1メートル85の長身で直球は最速157キロ。トレーニング施設で非公式ながら164キロを計測したこともある。小学校から中学校にかけて西武のファンクラブに入会していたほどの西武ファン。まさに相思相