女優の内田理央（34）が10日、自身のインスタグラムを更新。ハリーポッターのスタジオツアーに行ったことを報告し、ベラトリックス・レストレンジ風コーデを披露した。「ハリーポッターのスタジオツアー、大好きなベラ様風のお洋服でいってきたよ」とつづった内田。髪の毛を巻き、黒でまとめた“ベラ風コーデ”を披露。ベラトリックス・レストレンジの衣装との“ツーショット”も公開した。ほかにも、スタジオ内のさまざまな