高市総理はきょうの国会で、議員定数の削減を争点に衆議院を解散することは「考えにくい」と述べました。自民党と日本維新の会は衆院議員の定数削減法案をいまの臨時国会に提出し、成立を目指すことで合意しています。しかし、反発の声は大きく、維新の藤田共同代表は「法案の成立が困難になった場合、高市総理は衆議院の解散を選択肢とすべき」と主張しています。きょう、衆議院・予算委員会で、これについて問われた高市総理は…