女子サッカー、SOMPO・WEリーグ。アルビレックス新潟レディースは11月8日、ホームで千葉と対戦。接戦を制し、連敗脱出です。リーグ戦はことし最後のホームゲーム。押し込まれる時間帯が続いた前半。新堀が相手の背後を狙いますが、シュートまでは持ち込めず。0対0で折り返します。後半の立ち上がり、相手のミスで流れたボールを富岡がダイレクトシュート！枠をとらえ