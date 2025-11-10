¡ÖÂè14²óJ:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó»Ò¤É¤â¾­´ýÂç²ñ¡×¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂÌ¥öÃ«¤Î¾­´ý²ñ´Û¤Ç11·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Á´¹ñ7ÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿16Ì¾¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î·ë²Ì¡¢Åì³¤Âç²ñÂåÉ½¤ÎÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó¡ÊÃæ³Ø1Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·è¾¡Àï¡Êº¸¡§ÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó¡¢±¦¡§¾¾²¬µ±¿¿¤µ¤ó¡Ë¡û¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ì¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ç¤­¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê2012Ç¯