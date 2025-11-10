アイドルグループデビューを目指す、フレッシュなリポートを届ける。芸能事務所アソビシステムに所属するKAWAII LAB．MATESの鈴木花梨（19）遠藤まりん（18）山本るしあ（18）が10日、東京ディズニーリゾートで行われた「ディズニー・クリスマス」プレスプレビューに参加した。ナビゲート役の俳優近藤雄介（33）と共に、10年ぶりに刷新されたパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」などを見学。現役女子高生の山本は「初め