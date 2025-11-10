札幌のフレンチ＆ワインバー「IWBろまね」は、2025年11月29日(土)に「特別コラボディナー」を開催します。フレンチ界の名匠・下國伸シェフを招き、IWBろまねの山岸敬シェフと共に一夜限りの特別なコースを提供します。 IWBろまね「特別コラボディナー」 開催日：2025年11月29日(土)開催場所：IWBろまね（北海道札幌市中央区南四条西2-7-5 ホシビル 3F）札幌・すすきのの老舗フレンチ＆ワインバー「IWBろまね」にて