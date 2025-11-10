きかんしゃトーマスは、2025年11月10日(月)より、働く大人世代に贈る名言広告をJR・メトロ新橋駅にて実施しています。また、2025年11月13日(木)・14日(金)には、新橋SL広場にて開催される「2025 新橋イルミネーションフェスタ」にブースを出展します。 きかんしゃトーマス「名言広告」 掲出期間：2025年11月10日(月)〜11月16日(日)掲出場所：JR新橋駅・東京メトロ新橋駅 駅改札内2025年に原作出版80周年を迎えた「