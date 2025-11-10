６日、ジェトロが日本企業を取りまとめ出展したブース「ＪＡＰＡＮＭＡＬＬ（ジャパンモール）」を訪れた来場者。（上海＝新華社記者／藍建中）【新華社上海11月10日】中国上海市で開かれていた第8回中国国際輸入博覧会が10日、閉幕した。今年の成約意向額は年換算で前回比4.4％増の834億9千万ドル（1ドル＝約154円）と過去最高を記録した。