「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の小森隼（30）が10日放送のTOKYOFM「SCHOOLOFLOCK!」（月曜〜木曜後10・00）に出演。「こもり校長」としてレギュラーを務めてきた同番組を、26年3月31日をもって「退任」すると発表した。番組冒頭で小森は「僕こもり校長は、2026年3月31日をもってこの『SCHOOLOFLOCK!』から退任することにしました」と発表した。自身もリスナーだったといい、番組への愛を語った小森。20年4月に