質問通告「２日前ルール」は１４年に緩和済み国会で、政府側に質問内容を事前に知らせる「質問通告」のあり方に注目が集まっている。高市首相が７日の衆院予算委員会の勉強会を午前３時から行い、議論を巻き起こしたためだ。議論に火を付けたのは国光文乃外務副大臣が７日、自身のＸに「午前３時の出勤が必要なのは、質問通告が遅いからだ。前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守っているか」と書き込んだ