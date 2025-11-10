Image: Panasonic Technics（テクニクス）のSL-1200シリーズといえば、DJユースの業界標準機的なターンテーブルとして知られていますが、後発のSL-1200GRシリーズは、より高音質な設計思想を持ったピュアオーディオ向けモデルとして位置付けられています。このたび、発売から10年間を記念して、最先端の技術を投入してアップデートされたマスターエディションモデルとして、「SL-1200GME」