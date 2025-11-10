「京極賞・Ｇ１」（１０日、まるがめ）４日間の予選が終了し、２勝オール３連対の峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝がトップ通過を果たした。今節序盤は機力に苦しみながらも得点を重ね、舟足も徐々に上昇気配。「伸びは上がいるけど、出足がしっかりしていてターンミスをしない感じ。こんなチャンスはなかなかないし、５日目はしっかり行きますよ」と闘志を燃やした。２位には地元の重成一人（香川）が入った。レース足