「京極賞・Ｇ１」（１０日、まるがめ）長田頼宗（４０）＝東京・９３期・Ａ１＝が見事に勝負駆けを成功させた。４日目３Ｒは、４コースからコンマ０４の好スタートを切り鮮やかなまくり差しで勝利。予選を１５位で突破した。「この高い潮と風の中でも乗れたから全体的にバランスは取れている。ずっと悪かった乗り心地で上積みがあった」とムードは上昇。Ｇ１はこれまで２勝しているが、２３年１１月の若松から遠ざかっている