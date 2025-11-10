弥彦競輪場のF2「サテライト会津カップ」は2日目を終えた。ガールズの6Rは自分のタイミングで仕掛けた太田りゆ（31＝埼玉）が圧倒。1人だけ全く違うスピードで突き抜け、7車身差の圧勝で連勝を決めた。「どこから仕掛けようか、悩みましたね。後ろが離れているのは分からなかった」と語った太田。ケガから復帰後は慎重なコメントが多かったが、「だいぶいい感じで踏めた。少し、自分の中でも安心できた。ケガの後では（今シ