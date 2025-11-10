サッカー日本代表ＧＫ早川友基（鹿島）の腕の見せどころだ。日本代表は１０日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田スタジアム）とボリビア戦（１８日、国立）に向け、千葉市内で合宿を開始した。代表で絶対的な守護神のＧＫ鈴木彩艶（パルマ）は、８日のＡＣミラン戦で左手中指、舟状骨の複雑骨折により離脱。大迫敬介（広島）も天皇杯準決勝進出により招集外となったことで、今回の２戦では早川の出番が濃厚となっている。