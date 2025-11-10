お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（３９）が、１０日放送のＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。変わりたいと思うことを明かした。向井は日曜日の昼すぎ、本屋で美容院帰りの後輩と遭遇したそうで、「夕方の打合せまで時間があった。絶対後輩もそんなに急いではなさそう。こんな時どうしますか？」とリスナーに問いかけた。自身にとって理想は、「そこで会ったなら『この後時間あるの？ちょっとお茶する？』