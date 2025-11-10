高級感ある“黒仕立て”の最高級モデルホンダは2025年9月25日、軽自動車「N-WGN」の一部改良を発表し、翌26日から販売を開始しました。今回の改良では、安全性や利便性の向上に加え、「N-WGN CUSTOM」に特別仕様車「BLACK STYLE」が新たに加わり、注目を集めています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”ホンダ新「軽ワゴン」です！（30枚以上）なかでも最も高価な最上級モデルに対して、ネット上では多くの反響が集