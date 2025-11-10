お笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹の妻で、元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサーがＴＢＳアナウンサーとの２ショットを披露した。１０日にインスタグラムを更新し、「ひるおび！ありがとうございました！！今日は江藤アナと」と記し、ＴＢＳの江藤愛アナウンサーとの２ショットをアップ。「フッと気になって入社年次を聞いたら入社１７年目ですって！元局アナウンサーとしてここまで途切れず働き続けていることに尊敬