俳優の眞栄田郷敦が１０日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。父・千葉真一さんの言葉を明かす一幕があった。ＭＣの上田晋也に「お父さんの千葉さんの作品を結構、見てるの？」と聞かれると「あんまり見たことがなくて」と答えた眞栄田。「小さいから（内容が）分からないじゃないっすか。つまらないって印象がついちゃったんですよ」と答え、上田に「失礼なこと言うな！」と一喝された。さ