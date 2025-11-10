◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝ヤマハ4―2Honda鈴鹿（2025年11月10日京セラドーム大阪）ヤマハが優勝した16年以来8大会ぶりの4強進出を決めた。エースの左腕・佐藤廉が、9回を5安打2失点完投勝利。同じ東海地区のHonda鈴鹿を相手に9三振を奪う好投を見せた。最大の山場は3点リードの8回に訪れた。この試合初めての四球と連打で1死満塁のピンチ。打席には前の打席で右越えソロを被弾した畔上翔を迎えた。「