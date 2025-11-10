ラグビー日本代表のPR竹内柊平（27＝東京SG）が10日、遠征先のウェールズからオンライン取材に応じた。世界の強豪国に挑む5連戦。世界ランキング13位の日本はオーストラリア、南アフリカ、アイルランドを相手に3連敗しており、次戦は15日（日本時間16日）に同12位のウェールズと対戦する。竹内は今季ここまで計9試合のテストマッチ全てに出場。スクラム最前列でリードするPRは「僕たちに求められているのは遂行力と精度。ゴー