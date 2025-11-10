◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝ヤマハ4―2Honda鈴鹿（2025年11月10日京セラドーム大阪）ヤマハが東海地区対決を制し、ベスト4に進出した。元DeNAの網谷圭将外野手（28）は「4番・右翼」で出場し、2安打1打点で貢献した。「みんなが頑張ってつないでくれている。ストライクだから打つ、ボールだから振らないというような概念を捨てて、最後の最後にバットに当たるまで粘って……執念で打ったみたいな感じです