明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆トラブルが続いてしまいそうな一日。何でもひとりで抱え込まずに、仲間の協力を求めましょう。周りを頼る事で、お互いの信頼関係が強まります。B型の運勢……★★★☆☆計画性が高まる日。将来に向けた長期プランの生活設計をしてみてください。目標を定める事で、やるべき事が明確になってきます。O型の