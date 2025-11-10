新潟県内で11月9日、今シーズン2例目となる高病原性鶏インフルエンザへの感染が確認されました。花角知事は立て続けに感染が確認されている状況を踏まえ、養鶏事業者に対し、衛生管理の徹底を指導するよう職員に指示しました。 9日、遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたのは、胎内市の養鶏場です。県内では今シーズン2例目で、今回感染が確認された養鶏場は1例目の養鶏場から1kmほどの距離にあり