中までおいしい「焼きおにぎり」 焼きおにぎりを作ったとき、中まで味がしみ込んでいないことはありませんか？ 今回は中までしっかり味がしみ込んでいる焼きおにぎりを作るレシピをご紹介します。 香ばしさにメロメロ「しょうゆの焼きおにぎり」食欲そそる香りがGOOD「ごま油と味噌の焼きおにぎり」だしの風味が決め手「だし＆しょうゆの焼きおにぎり」ピリ辛でつい手が伸びる「コチュジャンの焼きおにぎり」先にご飯に味つけを