ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」は10日、4日目11Rまでの予選が終了。11日の5日目9〜11Rで行われれる準優勝戦メンバー18人が決定した。あの素晴らしい乗り心地よ、もう一度。3日目1Rのエクスタシーを求めて、柳沢一（44＝愛知）は準優勝戦10Rまで作業を続ける。何のことか。ひとまずコメントを紹介しよう。「もの凄い乗りやすかったんですよね。周回タイムも出ていたし、これならどこへでも入っていけ