ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」は10日、4日目11Rまでの予選が終了。11日の5日目9〜11Rで行われれる準優勝戦メンバー18人が決定した。エース機を準優勝戦で見ることは、かなわなかった。20号機を背に抜群足を見せ続けていた柳生泰二（41＝山口）。4日目3Rは1号艇で勝負駆けに挑んだ。2着なら突破ライン。大丈夫かと思われたが…。赤岩善生の前付けでやや深めの起こしとなり、柳生の足をもってしても1マ