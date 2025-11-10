GT最多通算25勝を誇る名手・松田次生がラストラン。今シーズン最終戦となるスーパーGT最終戦『MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL』決勝を振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』では、ゲストとして登場し、現役最後のレースを語った。 【映像】引退レース、心に刻む現役最後のバトル（実際の様子）松田次生（#24 KONDO RACING／リアライズコーポレーション ADVAN Z）は、第7戦オートポリス終了後の10月24日にスーパーG