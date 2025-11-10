ロックバンド・LUNA SEAが主催する、ロックフェス『LUNATIC FEST. 2025』が8日、9日の2日間、千葉・幕張メッセで行われ、今年9月に脳腫瘍と診断され、現在は療養中のドラマー・真矢さん（55）がサプライズで登場。ファンへ感謝を伝えました。約7年ぶり3回目の開催となった『LUNATIC FEST.』。今回はLUNA SEAにゆかりのある、UVERworldやT.M.Revolution、THE YELLOW MONKEYなど2日間で19組が出演し、約5万人を動員しました（主催者