体のラインが出る洋服は苦手……。そんな大人女性におすすめしたいのが、プラスワンで腰まわりをカバーしてくれるジレ。今回は、淡色コーデが得意な@chii_150cmさんが絶賛する【しまむら】のペプラムジレをご紹介。もけもけのフリンジデザインが可愛く、秋冬ムードを盛り上げてくれそうです。今シーズンはジレを上手に取り入れて、ワンランク上の着こなしを目指して。 ペプラムシルエットでさり気なく体