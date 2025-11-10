2028年春、『（仮称）帯広駅南口再開発プロジェクト』において、高層分譲マンションやホテル、商業施設などを含めた新施設が開業予定です。 JR帯広駅前の大型商業施設の閉店が相次ぐ中で、南口を起点とした街区開発とまちなかの活性化が構想されています。 画像：株式会社スマイルズ ホテルは、国立公園や豊かな自然に囲まれた十勝地方の魅力を体感できる空間を目指し、アウトドアの精神とラグジュアリーの快適さを融合。